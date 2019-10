Stadt-Sparkasse Solingen : Kuscheltiere statt üppige Zinsen am Weltspartag

Solingen Am Mittwoch und am Donnerstag wird in den Geschäftsstellen der Stadt-Sparkasse Solingen der Weltspartag gefeiert.

(uwv) Sichere und obendrein verzinsliche Geldeinlagen einer breiten Bevölkerungsschicht einzuräumen – diese Aufgabe kann die Stadt-Sparkasse Solingen wie andere Kreditinstitute derzeit nicht wie früher garantieren beziehungsweise anbieten. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) schiebt dem Förderauftrag, den Sparsinn in der Bevölkerung zu pflegen, einen gehörigen Riegel vor.

Dennoch sieht die klingenstädtische Stadt-Sparkasse im Weltspartag, der am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag in den Geschäftsstellen gefeiert wird, durchaus noch Sinn. „In jedem Fall“, erklärt Vorstandsvorsitzender Stefan Grunwald und ergänzt: „Beim Weltspartag geht es vor allem um die Förderung des Spargedankens: Kinder sollen schon in frühen Jahren lernen, dass es sinnvoll ist, etwas von ihrem Taschengeld beiseite zu legen, um sich später einmal einen größeren Wunsch erfüllen zu können.“

Immerhin seit 1924 tragen die Sparkassen zur Finanzerziehung und -bildung bei. Beim Weltspartag wird der Sparfleiß insbesondere von Kindern und Jugendlichen traditionell mit einem kleinen Geschenk belohnt – das sind diesmal Kuscheltiere für Kinder oder eine Trinkflasche für die etwas Älteren. Daneben findet in den Geschäftsstellen der Sparkasse eine große Bastelaktion statt. Zudem werden Eintrittskarten für das Freibad und die Eislaufbahn im Ittertal verlost. Immerhin ein Gegenwert fürs Sparen, denn die aktuell Verzinsung für ein Guthaben auf dem Sparbuch beträgt aktuell gerade einmal 0,01 Prozent.

Gleichwohl stellt das Sparbuch aus Sicht von Stefan Grunwald „weiterhin eine sinnvolle Möglichkeit dar, um Geld sicher zurückzulegen – also für den Notgroschen. Für eine strukturierte Geldanlage empfehlen wir in der heutigen Zinslage andere Lösungen, unter anderem kann man beispielsweise mit regelmäßigem Fondssparen die Chancen am Wertpapiermarkt nutzen“.