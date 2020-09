Arbeitsmarkt in Solingen : Kurzarbeit stabilisiert weiter den Arbeitsmarkt

Arbeitsmarkt in Solingen

Solingen Im September ist die Zahl der Arbeitslosen zwar 248 Personen gegenüber August auf 7665 zurückgegangen. Doch die Zahl ist trotz einer Herbstbelebung immer noch deutlich höher als vor Jahresfrist.

Die Arbeitslosigkeit ist in Solingen im September gegenüber dem Vormonat zwar um 248 Personen auf 7665 zurückgegangen. Doch im Vergleich zum September des vergangenen Jahres zählt die Agentur für Arbeit aktuell 1671 Jobsuchende oder knapp 28 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Die Erwerbslosenquote liegt nun bei 8,8 Prozent. Im September 2019 lag die Quote lediglich bei 6,9 Prozent.

Die Entwicklung des Stellenangebotes ist in der Klingenstadt gegenüber Wuppertal und Remscheid allerdings „deutlich unter dem Vorjahresniveau“, so Klebe. Lediglich 218 neue Stellen meldeten Solinger Unternehmen im September. Das waren 104 weniger als im August. Seit Beginn dieses Jahres zählte die Agentur für Arbeit in Solingen im Vergleich zum Vorjahr 556 Stellen oder 21,7 Prozent weniger.