Arbeitsmarkt in Solingen : Die Kurzarbeit liegt auf Rekordniveau

Arbeitsmarkt in Solingen

Die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit an der Kamper Straße in Ohligs müssen im Zuge der Corona-Krise derzeit viele Anträge auf Kurzarbeitergeld bearbeiten. Foto: Guido Radtke

Solingen Die Corona-Krise macht sich auf dem Arbeitsmarkt negativ bemerkbar. Im April stieg die Zahl der Erwerbslosen auf 6821 Personen. 428 Jugendliche suchen aktuell noch einen Ausbildungsplatz.

Das Coronavirus hat die Kurzarbeit in der Klingenstadt in die Höhe schnellen lassen. Nach vorläufigen Auswertungen der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal haben bis zum 26. April über 1400 Unternehmen für knapp 21.000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Dies entspricht einem Anteil von 36 Prozent aller Solinger Betriebe und knapp 40 Prozent aller Solinger Arbeitnehmer. „Anders als in früheren Krisen sind dieses Mal alle Branchen betroffen, wobei manche Wirtschaftsbereiche vollständig stillstehen wie das Gaststätten- und Hotelgewerbe. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieses Mal sehr viele kleine Betriebe Kurzarbeit angezeigt haben“, teilt der Chef der Arbeitsagentur, Martin Klebe, mit.