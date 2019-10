Feuerwehr-Einsatz in Solingen : Kunde löscht Plüschtier-Brand

Feuerwehr-Einsatz in Solingen

Die Solinger Feuerwehr rückte zu den Clemens-Galerien aus, weil in einer Tedi-Filiale Stofftiere in Brand geraten waren.

Solingen Mit einem beherzten Griff zum Feuerlöscher hat ein Kunde eines Geschäftes in den Solinger Clemens-Galerien einen größeren Schaden verhindert.

Aus bislang unbekannten Gründen war in der Tedi-Filiale ein Behältnis mit Stofftieren in Brand geraten. Die kräftige Dosis Löschschaum sorgte dafür, dass sich das Feuer nicht entfachen und womöglich in den Verkaufsräumen ausbreiten konnte.