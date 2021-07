Kultur in Solingen : Cobra plant auf Sicht

Grillen und Chillen in der Cobra. 50 Gäste waren zugelassen beim ausverkauften Konzert der Band Django Unchained. Foto: Peter Meuter

Solingen Angesichts einer zuletzt wieder stark steigenden Inzidenz in Solingen mit Spitzenwerten in NRW, heißt es auch für die Merscheider Cobra – wie für so viele Kulturbetriebe – sich weiter in Geduld zu üben und auf Sicht zu planen.