Landttagswahl 2022 in Solingen : Kühne ist zum dritten Mal AfD-Kandidat

Solingen 2017 und 2021 trat der 50-Jährige bereits bei Bundestagswahlen für die Partei an. Nun ist er Direktkandidat seiner Partei für den Landtag.

Mit Frederick Kühne geht bei der NRW-Landtagswahl am kommenden Sonntag ein alter Bekannter für die AfD ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Solingen I. Denn tatsächlich kann der 50-Jährige bereits auf einige Stationen in der Solinger Politik zurückblicken. So saß der gebürtige Rheinland-Pfälzer, der mit seinen Eltern als Kleinkind in die Klingenstadt kam, in den Jahren 1999 bis 2003 beispielsweise für die CDU im Stadtrat. Wobei der Vater von vier Kindern die Partei später verließ, da er mit der Währungspolitik der damaligen Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr länger einverstanden war.