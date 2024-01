Tier- und Naturschutz in Solingen Krötenschützer dringend gesucht

Der Arbeitskreis Ekun in der Gläsernen Werkstatt lädt zusammen mit dem Nabu und Bund zu einer Informationsveranstaltung über die Amphibienwanderung ein: Am Donnerstag, 25. Januar, von 17 bis 19 Uhr werden beide Organisationen in der Gläsernen Werkstatt, Hauptstraße 61-63, die Aktion vorstellen und informieren, wie einfach Helfer mitmachen und die Amphibien unterstützen können.