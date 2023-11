IHK-Empfang der Solinger Wirtschaft „Krisen-Gespräch“ in der Alten Schlossfabrik

Derlei unternehmerisches und vorausschauendes Handeln scheint in der Solinger Verwaltung mit Blick auf die derzeitige Vielzahl von Baustellenampeln im Stadtgebiet aber offenbar nicht vorhanden zu sein, bemerkte Henner Pasch, zugleich Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) beim Jahresempfang der Solinger Wirtschaft am Montagabend in der Alten Schlossfabrik in Unterburg. Zusammen mit dem IHK-Vizepräsidenten Jan Peter Coblenz (Brangs + Heinrich) wurde hier Oberbürgermeister Tim Kurzbach von Pasch und Coblenz zu den allgegenwärtigen Krisen befragt.