Verkehrsführung in der Solinger Innenstadt : Drehen im Kreis am Dickenbusch

Der Verkehr in der City könnte entlastet werden, wenn es an der Kreuzung Dickenbusch ein Möglichkeit zum Linksabbiegen von der Kölner Straße in die Katternberger Straße geben würde. Foto: Stephan Köhlen

Solingen Für die 2013 beschlossenen Kreisverkehre am Dickenbusch in der Innenstadt ist zwar ein Förderantrag gestellt. Entschieden darüber hat das Land NRW aber noch nicht. Frühestens 2021 könnten Fördergelder fließen.

Geplant, beschlossen und nicht umgesetzt – die beiden Kreisverkehre am Dickenbusch drehen sich im wahrsten Sinne des Wortes weiter im Kreis – seit Jahren. Ein neuer Anlauf im vergangenen Jahr sollte eigentlich für Bewegung sorgen. Doch nach wie vor herrscht in der Angelegenheit Stillstand. „Der Förderantrag ist zwar gestellt und liegt der Aufsichtsbehörde seit zwei, drei Jahren vor. Eingeplant ist unser Projekt aber noch nicht“, sagt Stadtdirektor und Baudezernent Hartmut Hoferichter.

Hoferichter geht davon aus, dass eventuell im Sommer dieses Jahres ein Signal aus Düsseldorf für die sogenannten Einplanungsgespräche im Herbst 2019 kommt. Als „wenig realistisch“ bezeichnet er aber die Chance, dass die Kreisverkehre am Dickenbusch in das Programm für 2020 aufgenommen werden. „Frühestens 2021“, schätzt der Stadtdirektor.

Info Ausschuss tagt im kleinen Konzertsaal Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität treffen sich am heutigen Montag zur ihrer nächsten Sitzung. Der öffentliche Teil beginnt um 17 Uhr im kleinen Konzertsaal. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Punkt Städtebäume im Klimawandel sowie die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft Solingen.

In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität will der Vorsitzende Bernd Krebs (CDU) das Thema jedenfalls zur Sprache bringen. „Die beiden Kreisverkehre mit Linksabbiegemöglichkeit in die Friedrichstraße machen Sinn, damit der innerstädtische Verkehr rund um den Hofgarten ein wenig Entlastung erfährt“, betont Bernd Krebs. Doch von dem 2013 nach langer Debatte erzielten verkehrspolitischen Kompromiss hatten sich im vergangenen Jahr SPD und Grüne wieder verabschiedet. CDU, FDP, BfS und FBU halten dagegen am Beschluss fest. „Unsere Prioritäten haben sich geändert, wir wollen das Geld in Bildung stecken. Das hat für uns Vorrang“, sagte vor Jahresfrist Dietmar Gaida, Ratsmitglied der Grünen.

Große Skepsis hatte im vorigen Jahr auf einmal auch die SPD, obwohl sie 2013 den Kompromiss mitgetragen hatte. Zunächst müssten „umfassende verlässliche Grundlagen – finanzwirtschaftlich, verkehrlich und planerisch – erhoben werden, argumentieren die Sozialdemokraten. Sie fürchten, dass durch Investitionen am Dickenbusch andere im Bereich Schulen und Kitas leiden müssten.

Für den CDU-Politiker Bernd Krebs ist aber klar: „Wir müssen verkehrspolitisch etwas für die Innenstadt tun“. Das Ratsmitglied und der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung will jedenfalls am Dienstag die Gelegenheit nutzen, NRW-Verkehrsminister darauf anzusprechen. Hendrik Wüst ist beim Empfang der Solinger Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) in den Räumen des Software-Entwicklers Codecentric zu Gast. „Wir werden mit ihm über Mobilität, Umweltschutz, den A 3-Anschluss, die Anbindung des Industriegebietes Scheuren an die Viehbachtalstraße und die Kreisverkehre am Dickenbusch sprechen“, kündigt auch MIT-Vorsitzender Waldemar Gluch an.