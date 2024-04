Streitpunkt Solinger Verkehrspolitik Stadt „beerdigt“ neuen Kreisverkehr an Bismarckstraße

Ampelanlagen durch Kreisverkehre ersetzen – seit Jahren beschäftigen sich damit die Politiker in den fünf Solinger Bezirksvertretungen. Auch in Burg/Höhscheid hatte man sich das Straßennetz im Stadtbezirk angeschaut und war schon 2008 unter anderem auf die Idee gekommen, die Ampelanlage im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Gabelsberger Straße/Kirberger Straße durch einen Kreisverkehr zu ersetzen. 2011 sprachen sich sowohl die Stadtteilpolitiker sowie der Verkehrsausschuss einstimmig dafür aus. So weit, so gut.