Krankheitswelle bei den Stadtwerken Verkehrsbetrieb in Personalnot – Busfahrten fallen aus

„Zum Wochenende hat den Verkehrsbetrieb eine Krankheitswelle bei den Fahrpersonalen erreicht. Die Kollegen in der Diensteinteilung arbeiten seit Freitagmorgen an der Besetzung wichtiger Touren. Dennoch werden Fahrten am Samstag und auch am Sonntag ausfallen“, führt Silke Rampe aus. Betroffen sei jeweils die zweite Tageshälfte.