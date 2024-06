Unfälle in Solingen Kradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Am Wochenende haben sich in Solingen mehrere Unfälle zugetragen. Zunächst wurde die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag zur Kirschbaumer Straße gerufen. In Höhe der Einmündung Heidberg war die 36-jährige Fahrerin des Fahrzeugs eines Solinger Pflegedienstes gegen 2.30 Uhr gegen eine Laterne geprallt.