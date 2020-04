Krankenhäuser : Solinger Kplus stoppt Fusionsgespräche mit Neusser Klinik-Gruppe

Solingen Der geplante kliniktechnische Brückenschlag über den Rhein ist zunächst einmal abgesagt. Das hat die Solinger Kplus-Gruppe, zu der unter anderem die St. Lukas Klinik in Ohligs gehört, am Mittwoch mitgeteilt.

Demnach sind die Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit der Neusser St. Augustinus-Gruppe zunächst einmal ausgesetzt worden – so dass es bis auf Weiteres nicht zur Bildung eines neuen Krankenhaus-Verbundes rechts und links des Rheins kommen wird.

„Erst in einigen Wochen oder Monaten können wir gemeinsam dann eine neue Bestandsaufnahme machen“, betonte Degelmann, nachdem die zurückliegende Zeit durch intensive Verhandlungen zwischen beiden Seiten zu einem möglichen Zusammenschluss geprägt gewesen waren. So hatten seit Mitte vergangenen Jahres zunächst Sondierungen stattgefunden, ehe die Verhandlungen im Dezember 2019 in eine neue Phase eintraten.