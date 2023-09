Klinikprotest in Düsseldorf Kplus-Mitarbeiter beteiligen sich an Protestkundgebung

Die Krankenhausgesellschaften fordern eine ausreichende und dauerhafte Finanzierung der hohen Inflationskosten und der für das Jahr 2024 beschlossenen Tariferhöhung von rund zehn Prozent. So erreichten die Sachkosten, die etwa die Hälfte der Gesamtkosten in Krankenhäusern ausmachen, im vergangenen Jahr zweistellige und in diesem Jahr noch einmal hohe einstellige Zuwachsraten. Diese Zuwächse sind nicht in der Regelfinanzierung der Krankenhausfinanzierung berücksichtigt. Zusätzlich kommt auf die Krankenhäuser im März kommenden Jahres die Hauptsteigerung der Löhne und Gehälter bei Krankenhausmitarbeitern zu.