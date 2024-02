Kplus-Einrichtungen gehen an neuen Eigentümer Jetzt übernehmen in Solingen die Alexianer die Regie

Das Ende der Kplus-Krise ist nur noch eine dürre Nachricht in den Insolvenzbekanntmachungen: „Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Kplus Gruppe GmbH wird zum Ablauf des 31.1.24 aufgehoben“, heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts Wuppertal. Was bleibt – und was sich nun ändert.