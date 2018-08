Solingen: Konzept City 2030 wird erarbeitet

Solingen Die City muss Leerstand und neue Laufwege verkraften. Mit dem Konzept City 2030 kann die Stadtverwaltung neue Impulse geben, Hauseigentümer und Händler müssen aber mitspielen.

Die Stadtverwaltung kann allerdings nicht dafür sorgen, den Immobilien-Eigentümern Einzelhandelsmieter zu vermitteln. Wohl aber ist es Aufgabe der Stadtentwicklung, für eine entsprechende Infrastruktur zu sorgen und Konzepte zu entwickeln, in die sich Bürger, Immobilien-Eigentümer und Investoren mit einbringen können. Die Kreativ- und Standortoffensive City 2013 ist so ein Projekt, mit dem beispielsweise für die in der Vergangenheit oft vernachlässigte Nordstadt viel Positives umgesetzt werden konnte. Das Hof- und Fassadenprogramm ist dabei nur ein Bestandteil eines Konzeptes mit dem Ziel, die Innenstadt zu attraktivieren. Frische Farben an Häusern in de City – das sieht allemal besser und anziehender aus, als wenn tristes Grau den Ton angibt. Vor allem, wenn dann auch noch der Leerstand das Stadtbild verdunkelt.