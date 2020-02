Solingen/Frankfurt : Weniger Besucher – dennoch gute Laune

Solingen/Frankfurt Am Dienstag ging die internationale Konsumgütermesse Ambiente zu Ende. Oberbürgermeister Tim Kurzbach hatte zusammen mit Wirtschaftsförderer Frank Balkenhol tags zuvor die meisten Solinger Firmen in Frankfurt besucht.

Deutlich weniger Besucher verzeichnete die internationale Konsumgütermesse Ambiente auf dem Frankfurter Messegelände, die am Dienstag zu Ende ging. Am Tag zuvor hatten Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach und der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Frank Balkenhol, einen Großteil der insgesamt 28 klingenstädtischen Schneidwaren-und Besteckunternehmen in der Mainmetropole an ihren Messeständen besucht.

Termin Die internationale Konsumgütermesse Ambiente, untergliedert in die Bereiche Dining, Giving und Living, findet im nächsten Jahr vom 19. bis 23. Februar statt. Die Ambiente ist wie immer nur für Fachbesucher geöffnet. In diesem Jahr beteiligten sich rund 4400 Aussteller aus rund 90 Ländern.

Das Sturmtief Sabine, insbesondere aber auch der Coronavirus beeinträchtigten die Ambiente, die am vergangenen Freitag eröffnet worden war und traditionell auch als Treffpunkt der überwiegend in Solingen ansässigen Schneidwaren- und Besteckebranche gilt. Grund genug für den Oberbürgermeister, die Solinger Unternehmen nicht nur an den Messeständen zu besuchen. Am Montagabend lud Tim Kurzbach die Firmenvertreter auch zu einem Empfang in der Messehalle 3 ein.