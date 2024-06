Kommentar zur Krankenhausreform Gut für Solingen – aber auch für die Menschen?

Dass nach NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) jetzt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Städtische Klinikum Solingen besucht hat, scheint ein gutes Zeichen zu sein. Land und Bund haben das, was am Solinger Krankenhaus passiert, offenbar gut im Blick. Und wenn die Verantwortlichen es so ausdrücken, dass die Entwicklungen am Städtischen Klinikum die Auswirkungen der Krankenhausreform vorweg nehmen – gleichsam also ein Prototyp oder Pioniermodell sind – dann ist darauf zu hoffen, dass alle Beteiligten in diesem speziellen Fall ganz besonders darauf achten, dass die Umstrukturierung des Klinikums auch wirklich gelingt. Das wäre gut für Solingen.