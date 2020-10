Bürogebäude in Solingen : Kohlenmonoxid löst Feuerwehr-Einsatz aus

Solingen Die Solinger Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr von den Stadtwerken zur Schlagbaumer Straße alarmiert. Es wurde vermutet, dass Kohlenmonoxid austritt.

In einem Bürogebäude war ein verdächtiger Geruch bemerkt worden. Als die Feuerwehr eintraf, hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen. Schon am Eingang des Gebäudes schlugen die Messgeräte der Feuerwehr an und signalisierten eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid. Unter Atemschutz nahm ein Einsatztrupp Messungen im Gebäude vor und legte die Heizungsanlage still. Sie wird als Auslöser für die erhöhten Werte vermutet.