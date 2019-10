Impulse für Solinger Wirtschaft : Kontakte in China geknüpft

◁ Till Schröter (r. / mit Tim Kurzbach) arbeitet als Manager der Item-Niederlassung in Qingdao. Foto: Stadt Solingen

Solingen / Peking Eine Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Oberbürgermeister Tim Kurzbach war eine Woche lang in Shanghai und in der Hauptstadt Peking unterwegs. Anfang 2020 kommen chinesische Autobauer in die Klingenstadt.

Anfang des nächsten Jahres wird eine Delegation aus China, und zwar der Beijing Automotiv Group, Solingen und das Bergische Städtedreieck besuchen. Dies ist ein konkretes Ergebnis der Gespräche, die eine klingenstädtische Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Oberbürgermeister Tim Kurzbach in der vergangenen Woche unter anderem in Peking führte.

Das freut den Geschäftsführer der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW), Stefan Vogelskamp: „Dieses Gesprächsergebnis können wir hervorragend in unsere automotiveland-Initiative einbinden.“ Der Verein automotiveland NRW hat seinen Hauptsitz im alten IHK-Gebäude an der Kölner Straße 8, in dem auch die BSW untergebracht ist.

Info Weitere Reise nach China angekündigt Rund drei Jahre hat die Wirtschaftsförderung die einwöchige China-Reise, die am 20. Oktober begonnen hatte, vorbereitet. „Das wird nicht die letzte Reise nach China gewesen sein“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Frank Balkenhol. Es komme nun darauf an, „kontinuierlich Netzwerke zu öffnen und klare Projekte auszuarbeiten“.

Am 20. Oktober machte sich eine elfköpfige Solinger Wirtschaftsdelegation auf nach China, die zunächst nach Shanghai und später nach Peking führte. Ziel war es, im Reich der Mitte Chancen und Kooperationsmöglichkeiten für die Solinger Industrie auszuloten. Zahlreiche Gespräche mit Verantwortlichen aus Unternehmen und regionaler Politik standen auf der Tagesordnung. Am vergangenen Samstag kehrte die Gruppe zurück. Der Austausch war Bestandteil der Internationalisierungsstrategie, die Solingen und seine Wirtschaftsförderung verfolgen und die 2017 mit einer Israel-Fahrt begonnen wurde.

Ein Programmpunkt der Wirtschaftsdelegation war auch der Besuch der Item-Niederlassung in Qingdao. Die 1976 gegründete Item Industrietechnik hat ihren Hauptsitz in Solingen (Friedenstraße / Piepersberg), ist weltweit tätig und entwickelt Baukastenlösungen für den Maschinenbau und Arbeitsplatzsysteme. „Kommen Sie häufiger, nehmen Sie Ihre Kinder mit und verpassen wir in Solingen nicht die Chancen, die sich in China bieten.“ Mit diesem Appell schloss Till Schröter, General Manager der Item Niederlassung in Qingdao, seinen Vortrag über die vergangenen zehn Jahre erfolgreichen Geschäftsaufbaus in China.

Beim Treffen mit Vize-Handelsministerin Lin Honghong ging es um drei konkrete Themen: Kooperation im Bereich Elektromobilität, im Solinger Projekt des batteriebetriebenen Oberleitungsbus (BOB) und die Frage, welche weitere Regionen Chinas gut zum Wirtschaftsprofil der Bergischen Region passen. Schließlich stellte die Ministerin der Solinger Delegation die neue Deutschlandbeauftragte vor. Gemeinsam wurde erwogen, wie China-Beratungskompetenz in Solingen gebündelt werden könne: mit gegenseitiger Unterstützung aus China und der Stadt Solingen. Beim anschließenden Besuch des Chaolai-Technologieparks in Peking (10.000 Mitarbeiter, über 140 Firmen) wurde der weitere Austausch im Rahmen eines Gesprächs vorbereitet.

„Es war in jeder Hinsicht eine sehr interessante Reise. Aus der Wirtschaft vor Ort konnten wir wichtige Impulse für Solingen mitnehmen“, sagt Sebastian Greif. Das Vorstandsmitglied der Stadt-Sparkasse Solingen kündigte zudem an, in Kürze zusammen mit der Wirtschaftsförderung Unternehmen einzuladen, „um die geknüpften Verbindungen und Kontakte auszubauen“.

▷ Die Solinger Delegation mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach an der Spitze traf auch die Vize-Handelsministerin Lin Honghong. Fotos: Stadt Solingen. Foto: Stadt Solingen