Kino in Solingen : Knapp 20.000 Besucher im Juli im Lumen

Solingen Die Kino-Branche hofft auf neue Abstandsregeln in den Sälen, um noch mehr Besucher einzulassen. Am 10. August wird dazu eine Entscheidung aus Berlin erwartet.

„Die Auflagen sind streng und lassen nicht zu, einen Saal mit mehr als 25 bis 30 Prozent auszulasten. Um jede Buchung herum müssen alle anderen Plätze frei bleiben – und zwar in alle Richtungen“, erklärt Frank Lichtenberg, Assistent der Geschäftsführung. Eine vierköpfige Familie belegt beim Kino-Besuch damit zehn zusätzliche Plätze, die ringsum vom Ticketsystem automatisch blockiert werden. „Das macht dann schon 14 belegte Plätze für vier Personen“, so Lichtenberg.

Die Kinomacher im Lumen bleiben optimistisch und hoffen auf für die Kinobranche positive Entscheidungen in Berlin am 10. August. An jenem Tag wird auch über die Abstandregeln in den Kinosälen entschieden.