Krankenhausfinanzierung : Solinger Kliniken bekommen mehr Geld vom Land

Solingen Insgesamt erhalten die Häuser in der Klingenstadt rund sieben Millionen Euro. Mit dem Geld sollen dringend benötigte Investitionen getätigt und der Modernisierungsstau beseitigt werden.

Dementsprechend erfreut zeigte sich der Solinger Landtagsabgeordnete Arne Moritz (CDU) in einer ersten Reaktion. „Letztlich kommt das uns allen, also den Patientinnen und Patienten, zugute“, sagte Moritz, der in diesem Zusammenhang noch einmal an den aufgelaufenen Investitionsstau in den Krankenhäusern erinnerte. Nun jedoch würden die Kliniken endlich in die Lage versetzt, dringend notwendige „Sanierungen und Modernisierungen vorzunehmen“, so Arne Moritz am Dienstag.