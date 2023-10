Solingen/Mettmann Klinik-Chefs treffen sich ab sofort alle 14 Tage

Im Vorfeld des Gespräches mit dem NRW-Gesundheitsministerium am vergangenen Mittwoch (11.10.) hatten sich bereits einige Geschäftsführer der umliegenden Krankenhäuser im EVK Mettmann beraten, um mögliche zusätzliche Kapazitäten in der Patientenversorgung im ersten Schritt grob zu benennen. Darunter auch Vertreter des Städtischen Klinikums Solingen. „Allen ist bewusst, dass die Wintermonate – die auslastungsstärksten Monate in den Krankenhäusern – zu einer Herausforderung werden“, sagt Pulido.