Gemeinsamer Stand mit Städtenachbarn Solingen präsentiert sich auf der Messe polis Convention

Zumal sich die Messe „polis Convention“ in Düsseldorf mittlerweile zur bundesweit führenden Messe für Stadt- und Projektentwicklung entwickelt hat. Messe und Begleitkongress finden nun am 26. und 27. April in den Alten Schmiedehallen des Areal Böhler in der NRW-Landeshauptstadt statt. Die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW) wird zusammen mit den Wirtschaftsförderungen aus Remscheid, Solingen und Wuppertal die Region präsentieren. Das Städtedreieck ist am Stand A 05.2 zu finden.