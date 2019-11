Solingen : Ein neues Kapitel in der Akte Schimmel

△ Mitarbeiter befreien alte Akten von Schimmel. Erster Kunde für das Solinger Unternehmen ist die Stadt Bochum. Fotos: Melchior. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Klimagriff-Erfinder Georg Meyer richtet ein neues Kompetenzzentrum für energetische Sanierungen in den ehemaligen Räumen von Zweirad Legewie an der Schützenstraße ein und behandelt jetzt auch alte Dokumente.

„Wir sind volle Lotte auf Expansion“, sagt Klimagriff-Geschäftsführer Georg Meyer. Am augenfälligsten ist das am neuen Standort. Zwar zieht das Unternehmen offiziell erst am Jahresende aus dem Gründer- und Technologiezentrum aus. Seit letzter Woche richtet sich die 2010 gegründete GmbH aber bereits die ehemaligen Geschäftsräume von Zweirad Legewie her – auf einer Fläche von rund 580 Quadratmetern. Die Einweihung soll voraussichtlich am 18. Januar stattfinden. Und schon an diesem Freitag lädt Georg Meyer zu einem ersten Seminar ins Gebäude Schützenstraße 60 ein.

„Klimawandel, Wärmewende & leistbares Wohnen – aber bitte ohne Bauschäden und Regresse“ heißt das Thema, das etwa 45 Fachleute aus dem Bau- und Wohnungswesen anlockt. Die weiteste Anreise hat ein Teilnehmer aus Flensburg. Unter den Referenten sind Prof. Dr. Siegmar Bornemann, der über das Sick-Building-Syndrom spricht, und Prof. Dr. Uwe Meiendresch. Der Hochschullehrer und Richter erläutert unter anderem die Rechtsprechung bei Feuchtigkeits- und Schimmelschäden.

Info Als „Leuchtturm“ in Darmstadt dabei Firma Die im Mai 2010 gegründete Klimagriff GmbH hat vier Gesellschafter, darunter Georg Meyer und seine Ehefrau Susanne. Für eine geplante Ausgründung („Smart Klima“) zur Umsetzung des Gesamtkonzepts werden Investoren gesucht. Modellprojekt Das System rund um den Klimagriff ist einer der „Leuchttürme“ des ETA City 2030 Reallabors der TU Darmstadt. Projektpartner Georg Meyers sind der Energieversorger Entega AG und die bauverein AG Darmstadt. www.gebäude-optimierer.de

Es sind die beiden Gebiete, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Klimagriff GmbH ziehen. Was mit dem patentierten Griff begann, der ans Lüften erinnert und Raumdaten aufzeichnet, setzte sich mit „smarten“ Farben fort. Demnächst kommen ein intelligentes Heizungsventil sowie ein mobiler Wärmemelder für Tauwasser und Schimmelbildung auf den Markt. „Wir haben jetzt mehrere Standbeine, die unter den Marken ,Die Gebäude Optimierer‘ und ,Schimmel Protektor‘ ein Rundum-Paket ergeben“, erläutert Georg Meyer. „In der Abteilung Gebäude-Optimierung zeigen wir den Kunden aus der Region, dass unsere Produkte bei ihnen zu Hause funktionieren.“

Seit einem Jahr gibt es auch das Angebot, verschimmelte Akten aufzuarbeiten. Zweiter Großkunde ist die Stadt Bochum, für die in Solingen 740 Grundbuch- und Erschließungsakten so behandelt werden, dass ein Gutachter beim Blättern weniger als 3000 Sporen findet. Die älteste Akte stammt aus dem Jahr 1861. „Die Archive waren früher im Dachgeschoss untergebracht“, berichtet Meyer. „Aufgrund brandschutztechnischer Verordnungen sind dann sehr viele Akten in Kellern eingelagert worden. In den nassen Jahren von 2015 bis 2017 wurden aber viele Kellerräume zu feucht. Das ist bundesweit ein Problem.“

Drei Mitarbeiterinnen in Schutzkleidung entfernen zunächst die verschimmelten Umschläge und Kartuschen, um dann an einer Sicherheitswerkbank Blatt für Blatt mit Druckluft, einer Bücherbürste und einem Spezialsauger zu behandeln. Meyer: „Diesen Service bieten wir natürlich auch anderen an, etwa Anwaltskanzleien.“

Es sind nicht die einzigen neuen Beschäftigten. Drei Malergesellen kümmern sich um die Gebäude-Optimierung, streichen unter anderem die speziellen Farben, die dank ihrer großen Oberfläche besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen und beim Lüften schnell wieder abgeben können. Das funktioniert auch in Aktenkellern. Meyer: „Wir können die Archive desinfizieren, Feuchte regulierende Putze und Farben aufbringen und ein Lüftungssystem installieren.“ Das Verfahren können auch andere Handwerker anwenden. Meyer: „Beim Wohnungsanbieter Vivawest beispielsweise sollen durch Schimmel befallene Räume künftig nach unserem Konzept saniert werden.“

◁ Klimagriff-Erfinder Georg Meyer eröffnet im Januar 2020 an der Schützenstraße ein Kompetenzzentrum. Foto: Fred Lothar Melchior