Solingen: Kleingärtner bekommen Hilfe von der Politik

Solingen CDU-Ratsherr Daniel Flemm sowie Vertreter von Grünen und BfS zu Besuch am Bussche-Kessel-Weg.

Kleingartenanlage Die Deutsche Bahn Netz AG ist die Eigentürmerin des Grundstücks am Bussche-Kessel-Weg. Sie will nun die rund 15.000 Quadratmeter große Anlage am Ende der Viehbachtalstraße in Ohligs verkaufen. Das Gelände ist seit den 1970er Jahren im Flächennutzungsplan der Stadt Solingen als Gewerbefläche ausgewiesen. Seither haben die Kleingärtner immer wieder das Aus für ihre Anlage befürchten müssen.

Beginnen werde der Prozess nach der politischen Sommerpause mit der Einbringung in den Stadtrat. Dem werde im kommenden Jahr die Beratung in den zuständigen Fachausschüssen sowie in der Bezirksvertretung Ohligs folgen. Letztere war bei dem Treffen durch die stellvertretende Vorsitzende Gerlinde Steingrüber (CDU) und Thilo Schnoor (Grüne) vertreten. Beide luden den Vorsitzenden Peter Sokoll und weitere Vertreter der Kleingärtner zu einer der nächsten Sitzungen des Gremiums ein, um ihr Anliegen vorzutragen. Da auch die BfS die Kleingärtner zu einer ihrer Fraktionssitzungen einlud und Flemm ihnen ein Rederecht im Stadtrat in Aussicht stellte, endete das Treffen am Bussche-Kessel-Weg mit anhaltendem Applaus für die Politiker. „Das war nicht schlecht. Die Veranstaltung hat uns Lichtblicke und Hoffnung gegeben“, kommentierte unter anderem Kleingärtner Horst Scharrenberg die Aussprache mit dem CDU-Ratsherrn.