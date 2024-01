Karneval in Solingen Klein und Groß erleben jecken Nachmittag

Und die Schafe konnten sich am Ende über den Hauptgewinn freuen: Als Sieger im kleinen Kostüm-Contest nahmen die zweijährigen Zwillingskinder von Angelique Probst Puzzlebücher mit an ihre Plätze an der langen Tafel. Ihre Mutter hatte auch wirklich viel Arbeit in die aus unzähligen kleinen Wattebäuschen gestalteten Kostüme investiert. Aber das ist offenbar eine Familientradition: „Ich war selbst schon als Kind dabei und habe auch mal den ersten Platz erreicht“, verriet Probst nämlich schmunzelnd.