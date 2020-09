BfS kritisiert Angsträume und Verschmutzung : Klagen über Schmutz an Festhalle

Solingen Die Bürgergemeinschaft für Solingen moniert das Entstehen von „Angsträumen“ in der Stadt und fordert eine bessere Vernetzung von Polizei und Ordnungsamt.

Die BfS beklagt, dass es in den Augen vieler Bürger immer mehr Angsträume in Solingen gibt. So teilte die Bürgergemeinschaft jetzt mit, dass sie zuletzt zahlreiche Beschwerden erreicht hätten, wonach gerade das äußere Erscheinungsbild an etlichen Stellen im Stadtgebiet für Verunsicherung sorge.