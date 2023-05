Wirtschaft in Solingen Kita ins frühere Sparkassen-Gebäude

Grobkonzepte gibt es bereits. Die könnten aber schon bald zu konkreten Planungen im Detail noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, zunächst das Projekt insgesamt in trockene Tücher zu bringen. Dafür braucht es zwingend einen Notarvertrag zwischen den Beteiligten – dem Arbeitgeberverband Solingen und der Stadt-Sparkasse –, damit bisherige Überlegungen zum Gelände des Werksarztzentrums und dem alten Sparkassen-Gebäude an der Neuenhofer Straße in Höhscheid in unmittelbarer Nähe zum Haus Kirscheide aus dem Ideen-Status herauskommen.