Ökumenische Hilfe zwischen Solinger Gemeinden Wie eine Kirche zur Kita wird

Die Nischen im modernen Kreuz haben inzwischen kleine Spielfiguren erobert. Kinderbilder hängen an der weißen Wand. Am Altarraum stehen Tische zum Malen und Basteln. „Hier haben wir unsere Käfergruppe eingerichtet“, erzählt Marie-Luise Rizzello, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Suitbertus. Die hat seit Mitte Mai eine neue Heimat – in den Räumen des einstigen evangelischen Jugendzentrums nebst Kirche in der Fuhr.