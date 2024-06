Solinger Filmtheater wird umgebaut Stühle bringen Kino-Gefühl nach Hause

Der Austausch der Sitze ist derweil nicht die einzige Umbaumaßnahme im Solinger Kino: Im Foyer etwa wird eine zuletzt nicht mehr genutzte Theke abgebaut, Sitzmöglichkeiten in Nähe der Kasse erneuert. „Wir arbeiten immer wieder dran, unsere Ausstattung zu modernisieren“, erklärt Meinolf Thies. So habe man bereits in der jüngeren Vergangenheit die Tonsysteme auf den neuesten Stand gebracht, ebenso wie Leinwände und Projektoren. „Wir machen alles, was wir uns leisten können“, sagt Thies – und spricht damit ein eher weniger erfreuliches Thema an: So richtig in Fahrt gekommen ist das Kinojahr 2024 in Deutschland bisher noch nicht.