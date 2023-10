Solinger vor Gericht Kinderpornographie auf Smartphone – Freispruch

Nachdem auch der Berufungsrichter keine Klarheit in das Durcheinander in der Wohnung eines in Scheidung lebenden Ehepaares bringen konnte, blieb es beim Freispruch. Klar ist nur das: Es hatte eine Hausdurchsuchung gegeben, nachdem die Frau des Angeklagten ein Video mit kinderpornografischen Aufnahmen an gemeinsame Bekannte geschickt haben soll. Die Sache landete bei der Polizei, und die rückte im März 2021 zur Hausdurchsuchung an.