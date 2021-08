Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Arzt hat Mutter als liebevoll erlebt

Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen

Solingen / Wuppertal Der Kinderarzt der Angeklagten sagte im Kindsmord-Prozess aus. Der Mediziner ist einer der wenigen, außenstehenden Zeugen, der die Familie über längere Zeit erlebt hat.

War die 28-Jährige eine gute Mutter ? Es hatte im Prozess gegen die Solingerin, die fünf ihrer sechs Kinder getötet haben soll, schon Zeugen gegeben, die das bezweifelt haben. Dass der älteste Sohn morgens allein Waffeln gebacken hat, dass er seine Hosen selbst gewaschen hat und dass er zu Fuß in die Schule gegangen ist: All das hatte die Großmutter eines Schulfreundes für bedenklich gehalten. Der Junge soll ihr auch erzählt haben, dass er abends noch mit dem Hund rausgehen würde.

Ihre Tochter habe den ältesten Sohn der Angeklagten auch gekannt und sich gewundert, dass dessen Mutter nichts habe wissen wollen über ihre privaten Verhältnisse. Sein Kind irgendwo hinschicken – nicht wissend, wo es sich aufhält ? Ein Unding aus Sicht der beiden Zeuginnen. Die Mutter des Schulfreundes – in einer Kinderarztpraxis arbeitend – hatte damals das Jugendamt informiert, weil sich die Angeklagte und deren Ehemann geweigert haben sollen, eines der sechs Kinder von einem Herzspezialisten untersuchen zu lassen.

Großeinsatz in Mönchengladbach

Großeinsatz in Mönchengladbach : Nachbarn retten Mutter und Kind bei Hausbrand

Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen

Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Eine ausgesprochen gründliche Verhandlungsführung

Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen

Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Viele unbeantwortete Fragen der Jugendzeit

Am Ende dieser Zeugenanhörung am Landgericht Wuppertal blieb der Eindruck: Hier prallen Welten aufeinander. Einerseits eine junge Mutter mit sechs Kindern, deren Ehemann des öfteren durch Abwesenheit glänzte und die schauen muss, wie sie das allein gut hinbekommt. Auf der anderen Seite eine Familie, in der sofort die Oma einspringt, wenn die Kinder beaufsichtigt werden müssen.