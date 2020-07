Auszeichnung für Umbau-Projekt in Solingen : Nicht von Pappe: die Cartonnagen-Fabrik

Solingen Das Objekt an der Melbeckstraße in Solingen wird nach einem aufwändigen Umbau mit dem kfW-Award Bauen 2020 ausgezeichnet. Wohnen, wo früher gearbeitet wurde.

„Es kam etwas überraschend“, sagt Dr. Reinhard Maaß. Aber gefreut hat sich der Diplom-Kaufmann natürlich über die Auszeichnung beim KfW-Award Bauen 2020. Und Stolz ist auch da: In der Kategorie der Bestandsbauten zeichnete die Jury die gekonnte Wiederbelebung eines kombinierten Wohn- und Fabrikgebäudes mit dem dritten Preis aus. Das Vorderhaus mit im Hof angrenzenden Produktionsräumen steht seit 1898 an der Melbeckstraße am Rand der Solinger City. „Die Gebäude dort gehörten unserer Familie“, erläutert Maaß, der früher am Merscheider Busch die Geschäfte der Weck Verpackungs- und Werbedruck GmbH führte.