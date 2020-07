Entwarnung in Solingen : Keine weiteren Corona-Fälle in Gräfrather Unternehmen

Keine weiteren Corona-Fälle in Gräfrather Unternehmen

Entwarnung in Solingen

Solingen Ende des vergangenen Monats waren in einem Gräfrather Unternehmen 22 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Solinger waren nicht betroffen. Nachtestungen ergaben nun keine weitere Fälle.

Alle weiteren Corona-Tests bei den Mitarbeitern der Firma Bong in Gräfrath, das an seinem Solinger Standort im Gewerbegebiet Piepersberg unter anderem E-Commerce-Verpackungen produziert, sind negativ gewesen. Das Testergebnis für eine Person steht aber noch aus. Dies teilte am Freitag die städtische Pressestelle mit.