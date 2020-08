Entwarnung vom Gesundheitsamt Solingen : Kreuzweg: Keine weitere Corona-Ansteckung

Mitte Ein Kind der Grundschule Kreuzweg ist in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Angesteckt hat sich aber wohl niemand.

Aktuell sind in Solingen 42 Personen an Corona erkrankt. Sieben Patienten werden derzeit stationär behandelt, die übrigen ambulant betreut. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie im Stadtgebiet bisher 476 bestätigte Fälle gemeldet. 421 Menschen sind wieder genesen, 13 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben. In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 22 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. In Quarantäne befinden sich derzeit 310 Personen