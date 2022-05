Feuerwehreinsatz in Solingen-Mitte : Keine Verletzten bei Wohnungsbrand

Feuerwehreinsatz in Solingen-Mitte

Mitte Glücklicherweise ohne Personenschäden endete am Donnerstagmittag ein Einsatz für die Solinger Feuerwehr, die zur Thüringer Straße gerufen wurde.

In ersten Meldungen hieß es, dass eine Wohnung brennt und sich in dieser noch ein Kind befindet. Die Wohnung brannte tatsächlich, aus mehreren Fenstern schlugen Flammen. Bei der Suche nach dem Kind stellte sich jedoch heraus, dass sich keine Personen am Brandort befanden. Die Wohnung ist unbewohnbar.