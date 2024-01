Straßenverkehr in Solingen Keine Engstelle mehr auf der Schützenstraße

Mitte · Die Schützenstraße in Höhe des Haltepunktes Mitte ist ab Donnerstag, 18. Januar, wieder komplett frei, in Richtung Stadtmitte können beide Fahrspuren genutzt werden, der Bus hält am ursprünglichen Standort. Das meldete die Stadt am Dienstag.

16.01.2024 , 17:11 Uhr

Verengt worden war die Straße im Zuge der Brückensanierung am Haltepunkt. Foto: Martin Oberpriller

Verengt worden war die Straße im Zuge der Brückensanierung am Haltepunkt. Zwar waren die Bauarbeiten dort bereits vor Weihnachten weitgehend abgeschlossen, doch dann gab es Probleme mit der stationären Ampelanlage an der Kreuzung Schützenstraße / Rathausstraße. Sie war während der Bauarbeiten durch eine provisorische Ampel ersetzt worden und ließ sich nun nicht mehr einschalten. Schnell war der Stadt zufolge klar, dass sich der technische Defekt nicht beheben lässt und die über 40 Jahre alte Anlage ersetzt werden muss. Darum bleibt die provisorische Ampel zunächst stehen. Sie wurde so eingerichtet, dass sie die stationäre Anlage bis auf Weiteres ersetzen kann. Vor diesem Hintergrund wird am Mittwoch, 17. Januar, die Baustellen-Verkehrsführung zurückgenommen, spätestens am Donnerstag soll der Verkehr auf der Schützenstraße wieder wie gewohnt fließen. Letzte Restarbeiten an den Brückenenden werden laut Stadt witterungsbedingt Richtung Frühjahr verschoben. Für diese letzte Bauphase wird die Schützenstraße noch ein letztes Mal für etwa eine Woche verengt.

(red)