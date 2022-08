Expo Real : Kein Messestand auf der Expo Real

Bergischer Gemeinschaftsstand auf der Expo Real in München. Foto: BSW Foto: BSW / Tim Farrenkothen

Solingen/München Zur Gewerbeimmobilien-Messe vom 4. bis 6. Oktober in München werden städtische Delegationen aus Solingen mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach sowie den Stadtspitzen aus Remscheid und Wuppertal erwartet.

Erneut verzichtet das Bergische Städtedreieck auf einen Gemeinschaftsstand bei der Gewerbeimmobilien-Messe Expo Real vom 4. bis 6. Oktober auf dem Messegelände in München. Bereits 2020 und auch im vergangenen Jahr verzichtete das Städtedreieck wegen der Corona-Pandemie auf die Messeteilnahme. Die bergische Gemeinsamkeit kommt in München wegen der Corona-Pandemie einmal mehr nicht zustande. „Der Zeitpunkt ist wieder kritisch“, sagt der Geschäftsführer der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW), Stephan Vogelskamp, „ein Messetreffen unter Hygienevorschriften macht nicht allzu viel Sinn, auf Abstand kann man nicht gut vertrauliche Gespräche führen“.

Das würden viele andere Regionen ebenfalls so sehen und auf die Messeteilnahme mit einem Stand verzichten. Gleichwohl verzeichnet die Münchener Messegesellschaft in diesem Jahr wieder deutlich mehr Anmeldungen als im Corona-Jahr 2021. Mehr als 1900 Aussteller haben sich für die diesjährige Gewerbeimmobilien-Messe angemeldet. Im Vorjahr waren es knapp 1200.

Info Mehr Aussteller auf der Fachmesse Expo Real Messe Die Expo Real findet vom 4. bis 6. Oktober in München statt. Zur internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen haben sich nach Angaben der Messegesellschaft mehr als 1900 Aussteller angemeldet – 50 Prozent mehr gegenüber 2021 mit 1198 Ausstellern.

Auf die neuerliche Nichtteilnahme der drei bergischen Großstädte hat sich der Arbeitskreis Wirtschaft bei der BSW verständigt. „Unsere Funktion ist die Organisation des Gemeinschaftsstandes und die Repräsentation der Region“, erklärt Vogelskamp. Ob Solingen, Wuppertal und Remscheid in Zukunft wieder mit einem Gemeinschaftsstand an der Gewerbeimmobilien-Messe in München teilnehmen, will er nicht ausschließen. „Ein eigener Stand auf der Expo Real ist derzeit diskussionsoffen“, so der BSW-Geschäftsführer.

Ohne Stand auf der Expo Real heißt allerdings nicht, dass vor Ort keine Gespräche geführt werden. Denn städtische Delegationen aus Solingen, Remscheid und Wuppertal haben bereits im Vorfeld Termine auf dem Münchener Messegelände vereinbart. „Die Oberbürgermeister von Solingen, Remscheid und Wuppertal sind mit Delegationen insbesondere zum Messeauftakt am 4. Oktober, aber zum Teil auch noch am 5. Oktober auf der Expo Real in München unterwegs“, sagt Lutz Ahr. Er ist innerhalb der BSW für Messen und Veranstaltungen zuständig und ergänzt, dass man sich im Nachgang zur Expo Real über eine Messeteilnahme 2023 mit Stand oder aber nicht mit den drei Städten verständigen werde. Ohnehin ist der Gemeinschaftsstand von einem Messebauer angemietet und kann je nach Lage mit neuen Stoffbespannungen versehen und aufgestellt werden.