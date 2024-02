Desinteresse bei Unternehmen im Bergischen Land Kein Gemeinschaftsstand bei der Eisenwarenmesse

Was für Solingen die Messe Ambiente in Frankfurt, ist für Remscheid die Eisenwarenmesse in Köln. Doch die Messe-Zeiten haben sich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie nachhaltig verändert. „Es gab Zeiten, da waren rund 70 Unternehmen aus dem Bergischen Städtedreieck auf der Eisenwarenmesse vertreten – die Werkzeugstadt Remscheid stellte davon eine Vielzahl der Aussteller“, sagt Lutz Ahr von der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft.