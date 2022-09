Solinger von Vermieter angegriffen : Kehrschaufel-Attacke gegen Geldbußen eingestellt

Solingen / Wuppertal Der Streit zwischen Mieter und Vermieter in Solingen schwelte schon lange, vor zwei Jahren wurde es dann brutal. Nach einer Attacke mit einer Kehrschaufel vor den Augen der Tochter ist nun vor Gericht eine Entscheidung gefallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Am Ende ging alles ganz schnell: Das Verfahren gegen einen Vermieter, der seinen Mieter im Beisein von dessen kleiner Tochter mit der Kehrschaufel von hinten attackiert haben soll, wurde gegen die Zahlung einer Geldbuße von 3500 Euro eingestellt. Der Vater des Angeklagten muss 2000 Euro zahlen, er soll in die Streitigkeiten im Flur eines Hauses in der Ritterstraße verwickelt gewesen sein.

Hinter den Kulissen hatte es bereits den Vorschlag der Kammer gegeben, das Verfahren einzustellen. Vor allem auch deshalb, weil man für die Beweisaufnahme das Kind des Opfers hätte in den Zeugenstand laden müssen. Das wollte die Berufungsrichterin vermeiden – sie hatte zuvor höhere Geldbußen vorgeschlagen, zu zahlen unter anderem an das Opfer. Das wiederum hatten sich die Angeklagten nicht vorstellen können: An den Mieter würden sie keinesfalls etwas zahlen, man befinde sich seit Jahren in juristischen Auseinandersetzungen. Im Zweifel müsse dann eben das Kind geladen werden. Am Ende also dann doch die Einigung, auch das im Gerichtsflur wartende Opfer musste nicht mehr gehört werden. Das, so war von beiden Verteidigern zu hören, würde eher „unschön“ ablaufen. Die Fronten seien verhärtet, eine Begegnung vor Gericht wolle man vermeiden.

Was genau passiert ist im Juni 2020? Das bleibt durch die Einstellung des Verfahrens überwiegend im Dunkeln. Aus der Anklageschrift und dem Prozessverlauf war dazu folgendes zu hören: Für die Beamten von der Solinger Wache war es nicht der erste Einsatz an dem Wohn- und Werkstattgebäude an der Ritterstraße, als sie dort im Juni 2020 dem Mieter zu Hilfe eilten. Ebenjener Mieter hatte schon zuvor die Polizei gerufen wegen einer Cannabis-Plantage im Nebenhaus. Nun war er selbst zum Opfer einer Straftat geworden – so jedenfalls hatte es vor dem Berufungsprozess das Amtsgericht festgestellt. Dort wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt und zu hohen Geldstrafen von insgesamt 10.000 Euro verurteilt wurden der Vermieter und dessen Vater, sie sollen ihren Mieter mit Fäusten und einer Kehrschaufel traktiert haben. Der soll gerade mit seiner kleinen Tochter vom Spielplatz nach Hause gekommen sein, als es zum Streit im Treppenhaus kam.