Solinger zahlen lieber digital als in bar Kartenzahlungen nehmen weiter zu

2023 haben Verbraucherinnen und Verbraucher nach Angaben der Euro Kartensysteme GmbH – ein Gemeinschaftsunternehmen der Banken und Sparkassen – bundesweit etwa 7,5 Milliarden Mal mit der Girocard gezahlt. Das war gegenüber dem Jahr 2022 ein Anstieg um rund elf Prozent. In vier von fünf Fällen wird bereits ohne Eingabe der Geheimnummer (Pin) gezahlt. Der Vorgang ist mehr als einfach: An der Supermarkt-Kasse, in der Getränkehalle oder an der Tankstelle muss die Girokarte lediglich an ein Lesegerät gehalten werden. In Sekundenschnelle ist die Rechnung bezahlt. Das klappt auch beim Bäcker oder Metzger reibungslos, sofern sie diesen Service anbieten.