Karl Lauterbach zu Besuch in Solingen Minister macht Medizinern Mut

Solingen · Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach besuchte am Montag das Städtische Klinikum in Solingen. Finanzielle Zusagen machte er zwar nicht – aber er lobte das Krankenhaus als „den Universitätskliniken in nichts nachstehend“.

17.06.2024 , 17:32 Uhr

7 Bilder Karl Lauterbach zu Besuch im Städtischen Klinikum 7 Bilder Foto: Peter Meuter