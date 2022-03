Unternehmen in Solingen : Kampf um Arbeitsplätze bei Borbet-Sanierung

Ohligs Sanierung, Verkauf oder geordnete Schließung? Beim Räderhersteller Borbet an der Weyerstraße ist noch nichts entschieden. Derzeit laufen Verhandlung

Seit rund zwei Monaten treffen sich Vertreter des Betriebsrats, der IG Metall und der Geschäftsführung, um über die Zukunft der Borbet Solingen GmbH zu sprechen. „Die Halbierung der Mannschaft ist noch nicht vom Tisch“, sagt Marko Röhrig, der 1. Bevollmächtigte der IG Metall. Er nahm auch am Dienstag an den Verhandlungen teil und sitzt für die Gewerkschaft auch im vorläufigen Gläubigerausschuss. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wurde am 1. März eröffnet. Beantragt hatte es Borbet bereits Anfang Dezember 2021. Im Gläubigerausschuss vertreten sind neben anderen auch die Volksbank Südwestfalen und die Mercedes Benz AG.