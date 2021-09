Nach 13 Jahren in der Solinger Kämmerei : Ralf Weeke wechselt zu Technischen Betrieben

Solingen Der bisherige Kämmerer hat darum gebeten, dass sich die Stadt Solingen einen neuen Finanzchef sucht. Der 52-Jährige soll im Frühjahr neuer erster TBS-Betriebsleiter werden.

Die Nachricht kommt einem Paukenschlag gleich. Nach 13 Jahren muss sich die Stadt Solingen einen neuen Kämmerer suchen. Denn wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, wird Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) den Solinger Rat schon bei dessen nächster Sitzung am 30. September bitten, den bisherigen Stadtkämmerer Ralf Weeke (SPD) auf eigenen Wunsch hin von seinen Aufgaben als Leiter des Finanzressorts zu entpflichten und als neuen ersten Betriebsleiter der Technischen Betriebe Solingen (TBS) zu bestellen.

Der Oberbürgermeister reagierte am Donnerstag mit Bedauern auf die Entscheidung von Ralf Weeke, den Posten als Kämmerer aufzugeben. „Ich kennen niemanden, der sich so mit dem städtischen Haushalt und der kommunalen Finanzpolitik identifiziert hätte, wie Ralf Weeke“, sagte Tim Kurzbach, der gleichzeitig Verständnis zeigte. Er könne „nachvollziehen, wie zermürbend es sein muss, 13 Jahre immer derjenige sein zu müssen, der Nein sagen muss – zu vielen guten Ideen und Vorschlägen, die der Stadt gut tun würden, die sie sich aber in der Regel nicht leisten kann“, so der OB am Donnerstag.