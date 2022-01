Sportförderung im Bergischen Land : Unterstützung für junge Spitzensportler

Solingen / Remscheid Die Leistungssport Solingen gGmbH kümmert sich seit 2016 um die Förderung von Leistungssportlern. Die Gesellschaft hat sich neu positioniert. Spitzensportler aus der gesamten bergischen Region werden unterstützt.

Die Förderung von Spitzensportlern hat sich seit 2016 die Leistungssport Solingen gGmbH auf die Fahnen geschrieben. Die Gesellschaft hat die Zeit der Corona-Pandemie genutzt, sich „neu aufzustellen und neu zu positionieren“, sagt Petra Schmidt. „Wir wollen jetzt Spitzensportler der Bergischen Region fördern“, ergänzt die Geschäftsführerin der gGmbH. Bislang kamen ausschließlich Solinger Spitzensportler in den Genuss der Förderung. „Unsere Satzung sieht aber schon seit jeher die Förderung des Sports im Bergischen vor“, sagt Pressesprecher Klaus Dreikhausen.

Zusammen mit Petra Schmidt stellte er jetzt die Neuausrichtung vor. „Unsere Förderung setzt an, wenn die Jugendlichen ihren höchst möglichen Schulabschluss erreicht haben“, sagt Schmidt. Für die Klingenstadt von Vorteil sei die NRW-Sportschule. An der Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule werden sportaffine Talente bereits gefördert. Konkrete Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Karriere und Gesundheit erfahren die Jugendlichen nach Abschluss der Schule aber durch die Leistungssport Solingen gGmbH.