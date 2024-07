So knapp ist das Angebot in Solingen „Wir suchen dringend eine Wohnung“

Junge Familien wie Olivia und Daniel Ku mit ihren Kindern Liam (4) und Amina (1) treibt das in die Verzweiflung. Seit mehr als sechs Monaten suchen sie eine neue Wohnung. Mit der alten Bleibe in Aufderhöhe sind sie unglücklich. Der Altbau liegt an einer viel befahrenen Straße, die Decken sind niedrig, der Keller ist feucht. Gerne würden sie in eine moderne, 100 Quadratmeter umfassende Wohnung ziehen. Finanziell sind beide gut aufgestellt. Er ist Software-Entwickler, sie Lohnbuchhalterin in Elternzeit. Beide sind fest in Kölner Unternehmen angestellt.