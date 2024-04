Folge der Kplus-Insolvenz Jetzt schließt auch die Inklusionsgesellschaft Genesis

Der ehemals zur Kplus Gruppe gehörende Inklusionsbetrieb Genesis ist dauerhaft geschlossen. Am 31. März wurden der Betrieb der Großküche an der Alsenstraße und auch der Gartenbaubetrieb eingestellt. Das berichtet Cerstin Tschirner, Sprecherin der ehemaligen Kplus-Gruppe, auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine Rettung in letzter Minute in Form eines Investors hat es für den insolventen Betrieb damit nicht gegeben.