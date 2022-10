Fachkräfte in Solingen : IHK: „Jetzt auf Vorrat ausbilden“

Viele Unternehmen bieten noch Ausbildungsstellen für die „Fachkräfte von morgen“ an. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Solingen Trotz der trüben Aussichten für die bergische Wirtschaft rät die Industrie- und Handelskammer den Unternehmen, jetzt weiter Auszubildende einzustellen und bei Bedarf die aktuellen Mitarbeiter zu qualifizieren.

Noch zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Doch die Befürchtungen in den Unternehmen wachsen, dass der sich immer mehr abzeichnende Konjunkturabschwung der bergischen Wirtschaft nun auch Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt. „Der Fachkräftemangel bleibt weiter ein großes Problem“, so der Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Henner Pasch, zu Beginn dieser Woche bei der Präsentation der Konjunkturdaten für den Herbst 2022.

Anliegen der Unternehmen sei es aber, ihre Fachkräfte zu halten. Denn die seien ohnehin nur schwer zu ersetzen, wenn nach dem Abschwung die wirtschaftlichen Gegebenheiten sich wieder ins Positve wenden. „Es kann aber sein, dass irgendwann die Schmerzgrenze erreicht wird und sich die Unternehmen von Personal trennen müssen“, sagt Pasch.

Info Arbeitsagentur und IHK informieren Gesetz Interessierte Unternehmen, die sich über Qualifizierung und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter beziehungsweise das Qualifizierungschancengesetz informieren wollen, wenden sich an die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK), Telefon 02 02 / 24 90 800 (Carmen Bartl-Zorn). Informationen zum Gesetz gibt es auch beim Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit.

Soweit sei es derzeit aber nicht. Und es gebe durchaus Unternehmen in Solingen, Remscheid und Wuppertal, die innerhalb von zwei Monaten offene Stellen ohne Schwierigkeiten besetzen können. Doch das sei die Ausnahme.

Extrem hohe Energie- und Rohstoffpreise, eine hohe Inflation und immer noch Störungen in den internationalen Lieferketten belasten die konjunkturelle Entwicklung nicht nur im Bergischen. Gut ein Viertel von der IHK im September befragten 362 Unternehmen bezeichneten ihre Geschäftslage bereits als schlecht, 30 Prozent stuften ihre Geschäftslage als gut ein. Doch die Aussichten beziehungsweise Erwartungen für die kommenden Monate sind überwiegend düster.

Darunter, so die Einschätzungen, wird nicht nur der Arbeitsmarkt leiden, sondern insbesondere auch der Ausbildungsmarkt in der Region, „weil man nicht weiß, was die Zukunft bringt“, sagt der IHK-Präsident. Er und die Leiterin des Bereiches Aus- und Weiterbildung der Bergischen IHK, Carmen Bartl-Zorn, appellieren gleichwohl an die Unternehmen, ihre Ausbildungsbemühungen fortzusetzen. „Wir haben im Laufe dieses Jahres, von Januar bis Ende September, bereits über 2000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen“, so Bartl-Zorn. Bis zum Jahresende würden sich die Partner des Ausbildungskonsenses weiter bemühen, noch nicht besetzte Lehrstellen zu besetzen.

Denn nach wie vor sind längst nicht alle Ausbildungsplätze besetzt. Insbesondere auch deswegen, weil es an Bewerbern mangelt. Erstmals seit Jahren gibt es in der Klingenstadt einen Bewerbermarkt, das heißt, es gibt mehr Stellen als Bewerber. Daran wird sich wohl in naher Zukunft nichts ändern, 2025/2026 wird es zudem einen Abitur-Jahrgang weniger geben. „Ausbildung auf Vorrat wäre jetzt angebracht“, schlägt Carmen Bartl-Zorn vor, „auch wenn es schwierig ist, die Stellen zu besetzen.“

Mit Blick auf die „Fachkräfte von morgen“ sollten in Zeiten des konjunkturellen Abschwungs, verbunden unter Umständen mit Produktionseinschränkungen, aber auch die derzeitigen Fachkräfte sowie An- und Ungelernte in den Unternehmen in den Blick genommen werden. „Qualifizierung und Weiterbildung kann in schwierigen Zeiten ein Mittel sein, die Beschäftigten zu halten. Hier können Unternehmen Angebote der Agentur für Arbeit nutzen“, erklärt Bartl-Zorn.