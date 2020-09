Corona in Solingen : Jetzt 92 Corona-Infizierte

Die Zahl der Corona-Falle ist weiter angestiegen. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Zahl der Erkrankten ist aber im Vergleich zum Vortag nur leicht gestiegen. 800 Menschen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

Mittlerweile sind 92 Personen in Solingen nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte am Mittwoch die städtische Pressestelle mit. Am Tag zuvor lag diese Zahl noch bei 91. Zurückgegangen ist allerdings der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz für die positiven Testergebnisse. Der lag am Dienstag noch bei besorgniserregenden 42,9. Die Wochenbetrachtung der neuen Fälle bezogen auf 100.000 Einwohner liegt nun bei 36,2. Von den aktuell 92 Infizierten befinden sich drei in stationärer Behandlung. Der große Rest wird ambulant betreut.

Dennoch zeigen die Zahlen, dass es keine Entwarnung im Umgang mit der Pandemie geben kann. „Die Entwicklung zeigt, wie schnell Einzelereignisse die Zahlen an die Grenze zulässiger Indizes treiben“, sagt Dezernent Jan Welzel, zuständig für die Bereiche Bürgerservice, Recht, Ordnung und Soziales.

Deshalb erneuert Welzel seinen Appell, aufmerksam und vorsichtig zu bleiben und sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Gleichwohl sah der Jurist bereits am Dienstag keinen Bedarf, Maßnahmen für eine Corona-Bremse zu veranlassen. Die schnelle Aufarbeitung und Eingrenzung, die Lokalisierung auf zwei Hauptereignisse sowie der intensive Austausch mit den Aufsichtsbehörden (Bezirksregierung und Landeszentrum für Gesundheit) reiche derzeit aus.

Das Fest einer Solinger Familie im benachbarten Leichlingen sowie Infektionen innerhalb einer Seminargruppe, die außerhalb Solingens getagt hatte, ließen die Corona-Neuinfektionen in Solingen in die Höhe schnellen. Im Umfeld der Beteiligten ergaben sich in der Folge entsprechend weitere positive Tests.

Darüber hinaus gibt es aber auch eine Reihe von Einzelfällen. So kam am Mittwoch noch eine Neuinfektion in einer Kindertagesstätte hinzu. Überdies sind zwei Schulen betroffen. An der Friedrich-Albert-Lange-Schule in Wald sind ein Lehrer und eine Schülerin positiv getestet worden. Die betroffene Klasse befindet sich in häuslicher Quarantäne. An der Grundschule Gottlieb-Heinrich-Straße ist ein Schüler positiv getestet worden, dessen Klasse sich jetzt ebenfalls in häuslicher Quarantäne befindet.